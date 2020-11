Λιντς – Άρσεναλ: Κρατούσαν τον Τίρνεϊ για να μην καυγαδίσει (vid)

Ο αριστερός φουλ μπακ των «κανονιέρηδων», πλησίαζε και ξαναπλησίαζε τον Αλιόσκι με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης αφού... τρωγόταν για καυγά με τον ποδοσφαιριστή που έπεσε και κέρδισε την αποβολή του Πεπέ όταν πλέον είχε εκνευρίσει το ακριβότερο μεταγραφικό απόκτημα των Λονδρέζων.

Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων το επεισόδιο έληξε δίχως κάτι ιδιαίτερο...

Kieran Tierney having to be dragged away at full-time after having words with Ezgjan Alioski pic.twitter.com/s8d9wkw7rC

