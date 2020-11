Αυτόματο Cash Out* - πάρε τον απόλυτο έλεγχο των στοιχημάτων σου! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις

Με δεδομένο πως ο Σκωτσέζος νυν αρχηγός της εθνικής ομάδας της πατρίδας του κόστισε μόλις 8 εκατομμύρια στους «κόκκινους» πριν από μερικά χρόνια, έχει αναδειχθεί ίσως στον κορυφαίο αριστερό φουλ μπακ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

Απέναντι στην Λέστερ, το βράδυ της Κυριακής στο «Άνφιλντ», ο Άντι Ρόμπερτσον είχε τέτοιους αριθμούς που επιβεβαιώνουν ότι επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με τη Σκωτία (αφού πρώτα την έστειλε στο Euro 2020) φρέσκος και... ανίκητος!

Κλοπ: «Μην ξανακούσω για μισθούς, πάρτε αποφάσεις γιατί άλλαξε ο κόσμος»!

Andrew Robertson: the best left-back in the world and he cost £8million. pic.twitter.com/CHv3aa5DUm

— Squawka Football (@Squawka) November 22, 2020