Βαϊνάλντουμ: 200 ματς με τη Λίβερπουλ! (pic)

Αυτό το καλοκαίρι εκπνέει το νυν συμβόλαιό του με την Λίβερπουλ.

Ο ίδιος δεν απαντάει όταν τον ρωτούν για το μέλλον του. Ο 30χρονος, μετά τα 40 ματς σε Νιούκαστλ, 154 σε Αϊντχόφεν και 135 σε Φέγενοορντ, συμπλήρωσε στη νίκη επί της Λέστερ με 3-0 200 ματς με τους «reds» κι ο ίδιος δηλώνει περήφανος γι' αυτό το επίτευγμα από το 2016 που βρίσκεται στο Μέρσισαϊντ.

«3 μεγάλοι βαθμοί απόψε και είμαι τόσο περήφανος που φτάνω τα 200 ματς για τη Λίβερπουλ», έγραψε ο Ολλανδός μέσος.

3 BIG points tonight And I’m so proud to reach 200 games for @LFC ] #YNWA #LIVLEI pic.twitter.com/1JbrytrRF1

— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) November 22, 2020