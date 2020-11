Λίβερπουλ - Λέστερ: Ο Ζότα σκόραρε ξανά κι έθεσε ανεπανάληπτο ρεκόρ (pic & vid)

Απουσίες, παράθυρα εθνικών ομάδων, πειραματική ενδεκάδα, αλλά μια σταθερή αξία γεννιέται για τη Λίβερπουλ, όταν παίζει στο «Άνφιλντ». Ο Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει το 2ο πιο παραγωγικό ξεκίνημα στον σύλλογο από καταβολής Premier League, σκόραρε για ακόμη μια φορά εντός έδρας, πιάνοντας ωραία κεφαλιά στην πορεία της μπάλας μετά την άψογη σέντρα του Ρόμπερτσον, για το 2-0 κόντρα στη Λέστερ.

Έτσι, έκανε το 4Χ4, σκόραρε δηλαδή για 4η φορά στα ισάριθμα εντός έδρας ματς που έχει δώσει στο πρωτάθλημα με τη φανέλα των Reds (Άρσεναλ, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Γουέστ Χαμ τα πρώτα τρία ματς), επίδοση που κανείς άλλος παίκτης στην ιστορία τους δεν είχε σημειώσει ως τώρα.

Diogo Jota has now scored in five of his last six Liverpool games:

vs. Sheffield Utd

vs. Midtjylland

vs. West Ham

vs. Atalanta

vs. Man City

vs. Leicester

Rock DJ. pic.twitter.com/JZtHIgvqF7

— Squawka Football (@Squawka) November 22, 2020