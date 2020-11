Στην επιστροφή της στο «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ δεν θα μπορούσε να μην τιμήσει τον Ρέι Κλέμενς, τον εμβληματικό της κίπερ, ο οποίος «έσβησε» στα 72 του χρόνια.

Σύσσωμη η ομάδα των τερματοφυλάκων κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του πριν από το ματς κόντρα στη Λέστερ, ενώ ο Άλισον έκανε την εμφάνισή του στο «Άνφιλντ» φορώντας την ανοιχτή γαλάζια εμφάνιση, με την οποία ο Κλέμενς είχε αφήσει εποχή ως ο βασικός τερματοφύλακας στα πέντε ευρωπαϊκά τρόπαια της θητείας του με τους Reds.

Μετά την αναμνηστική φωτογραφία, ο Βραζιλιάνος κίπερ δίπλωσε τη φανέλα δίπλα στο στεφάνι, αποτίοντας, έτσι, τον δικό του φόρο τιμής πριν προετοιμαστεί για την αναμέτρηση κόντρα στις Αλεπούδες.

Hero. Legend. A true great.

Our goalkeeping team pay their respects to the brilliant Ray Clemence pic.twitter.com/UzSqC0fsCP

— Liverpool FC (@LFC) November 22, 2020