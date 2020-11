Μόλις στα 42’’, ήταν εκείνος που άνοιξε τον δρόμο για το γκολ του Κάλβερτ-Λιούιν και το πιο άμεσο προβάδισμα που θα μπορούσε να φανταστεί η Έβερτον κόντρα στη Φούλαμ. Η ενέργειά του Ριτσάρλισον, όμως, που θα μείνει στη συνείδηση του κόσμου από το νικηφόρο ματς των Ζαχαρωτών, ήρθε μετά το τέλος του. Ο Βραζιλιάνος στράικερ επέλεξε να μην ανταλλάξει φανέλες με κάποιον εκ των αντιπάλων του, για να γεμίσει ευγνωμοσύνη έναν συμπατριώτη του, που δούλευε ως εργάτης την ίδια ώρα στις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις του «Craven Cottage».

Ο φωτογραφικός φακός ήταν εκεί και αποκάλυψε την ελάχιστη, πλην όμως σπουδαία χειρονομία του, για την οποία ο σεβασμός προς το πρόσωπό του είναι απεριόριστος.

Richarlison gifted his match-worn kit to one of the construction workers at Craven Cottage after the game today. It's a small gesture but it means a lot.

Quality lad. pic.twitter.com/7v3ZvUxM7W

— FutbolBible (@FutbolBible) November 22, 2020