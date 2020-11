Τότεναμ: Σε 9 ματς ο Κέιν ξεπέρασε τις ασίστ τριών σεζόν! (vid)

Ο Άγγλος επιθετικός μαζί με τον Χέουνγκ – Μιν Σον είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές για τη φετινή σεζόν.

Ο Νοτιοκορεάτης σκόραρε μαζί με τον Λο Σέλσο στο 2-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι, έφτασε στα 9 τέρματα για τη φετινή Premier League όντας ο πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής, με τον Κέιν να φτιάχνει το δεύτερο τέρμα της ομάδας του.

Με την 9η ασίστ που σημείωσε σε 9 αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα, ο Κέιν ξεπέρασε το σύνολο των ασίστ που είχε στις τρεις προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους από το 2017 και μετά, όταν και μετρούσε μόλις 8 σε τρεις ποδοσφαιρικές χρονιές!

9 - Harry Kane has provided nine assists in his nine Premier League games this season, more than any other player in the division. Kane had provided just eight assists in his previous three league campaigns combined (94 games). Evolution. pic.twitter.com/WGRGA0bKA9

— OptaJoe (@OptaJoe) November 21, 2020