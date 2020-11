Ντε Μπρόινε: «Δεν καταλαβαίνω πια τους κανονισμούς...» (pic)

Οι «πολίτες» ηττήθηκαν 2-0 από τα «σπιρούνια» το βράδυ του Σαββάτου, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να κάνει τα πάντα, να έχει τελικές να προσπαθεί να βρει λύσεις στον αγωνιστικό χώρο και τους Λονδρέζους να είναι τρομερά αποτελεσματικοί στις ελάχιστες φάσεις που έφτιαξαν για να πάρουν τους τρεις βαθμούς.

Μιλώντας στην κάμερα λίγο μετά το ματς και δείχνοντας μπερδεμένος και απογοητευμένος από τον VAR για τη φάση της ακύρωσης του γκολ του Λαπόρτ για το χέρι του Γκάμπριελ Ζέσους, ο Ντε Μπρόινε είπε:

«Είμαι επαγγελματίας 12 χρόνια τώρα και όλα ήταν καλά στα πρώτα 9 χρόνια. Δεν υπήρχαν αλλαγές κανονισμών. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αλλάξει πολλά. Δεν ξέρω γιατί. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο ωραίο άθλημα και αυτοί που θα έπρεπε να ασχολούνται με τους κανονισμούς θα έπρεπε να είναι εκείνοι που βρίσκονται μέσα στο παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνω πια τους κανονισμούς...».

"I don't know the rules anymore to be honest"

Kevin De Bruyne speaks about the handball rule and feeling exhausted after a crazy first few months of the season pic.twitter.com/477n9JJXmR

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 21, 2020