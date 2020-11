Αρτέτα: «Θα μάθω ποιος έγραψε για το επεισόδιο Νταβίντ Λουίς-Θεμπάγιος και θα υπάρξουν συνέπειες» (vid)

Οι δύο παίκτες της Άρσεναλ ήρθαν στα χέρια την περασμένη Παρασκευή (13/11), με τον Βραζιλιάνο στόπερ να γρονθοκοπεί τον Ισπανό χαφ στη μύτη, προκαλώντας του, μάλιστα, αιμορραγία. Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο Θεμπάγιος διέψευσε ότι ο Νταβίντ ​Λουίζ του έριξε γροθιά.

Ο Μικέλ Αρτέτα, μόλις πληροφορήθηκε πως ο Τύπος έγραψε για «θερμόαιμο επεισόδιο» έγινε έξαλλος, διαψεύδοντας κι αυτός με τη σειρά του τα όσα συνέβησαν...

«Δεν έχει συμβεί τίποτα. Ηταν μία κόντρα που συμβαίνει σε μία προπόνηση επειδή υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι αυτό το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Θα μάθω ποιος το έγραψε και θα υπάρξουν συνέπειες. Μια ομάδα χρειάζεται απόρρητο και εμπιστευτικότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ισπανός προπονητής.

"Those issues get resolved immediately, no problem at all. I have really bad vision from far"

Mikel Arteta reassures there are no problems between David Luiz & Dani Ceballos but admits he didn't see the incident pic.twitter.com/UL9A8uMSzT

— Football Daily (@footballdaily) November 20, 2020