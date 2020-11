Ο αποκλεισμός από τη λίστα τόσο της Premier League όσο και του Europa League δεν άφησε άλλη δυνατότητα για τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο από τη δεύτερη ομάδα της Άρσεναλ, για να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Ο Έλληνας στόπερ δεν δικαιούται να παίξει σε ματς πρωταθλήματος τουλάχιστον μέχρι τις 13 Ιανουαρίου, έχοντας τεθεί στον «πάγο» από τον Μίκελ Αρτέτα κι έτσι ο τεχνικός της Κ-23 των Κανονιέρηδων, Στιβ Μπόουλντ, τον χρησιμοποίησε ως βασικό απέναντι στην Έβερτον, για την 9η αγωνιστική της Premier League 2.

Έτσι, ο 32χρονος αμυντικός επέστρεψε στη δράση μετά την 1η Αυγούστου και τον τελικό Κυπέλλου κόντρα στην Τσέλσι όπου είχε αγωνιστεί για 2 λεπτά ως αλλαγή, βάζοντας τέλος σε αποχή 111 ημερών.

Our second change of the afternoon...

Norton-Cuffy

@SokratisPapa5

Well played, Papa

1-0 (71) | #PL2 pic.twitter.com/NiNYZStZWq

— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) November 20, 2020