«Το νέο συμβόλαιο είναι μια φυσιολογική συνέχεια σε ένα ταξίδι που συνεχώς εξελίσσεται. Είναι αποτέλεσμα κοινής εμπιστοσύνης και σεβασμού ανάμεσα στον προπονητή και το κλαμπ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την ανανέωση της συνεργασίας μας» ανέφερε ο πρόεδρος, Καλντούν Αλ Μουμπάρακ μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γκουαρδιόλα.

Ο Καταλανός πήρε τον λόγο κι έστειλε το μήνυμά στους οπαδούς «Είμαι ενθουσιασμένος που θα μείνω μαζί σας για δυο ακόμα χρόνια και ανυπομονώ να βρεθούμε ξανά μαζί στο γήπεδο. Ελπίζω να γίνει σύντομα».

