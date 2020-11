Συναγερμός έχει ηχήσει λόγω κορονοϊού στην ακαδημία της Λίβερπουλ στο Kirkby, εκεί που πλέον στεγάζεται και το ολοκαίνουριο προπονητικό κέντρο της ανδρικής ομάδας.

Τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 10 ανάμεσα στα μέλη του τεχνικού σταφ, δίχως εκείνοι να έχουν εμφανίσει βαριά συμπτώματα, γεγονός που πάντως οδήγησε το μεγαλύτερο μέρος του δυναμικού των τμημάτων υποδομής να τεθεί σε καραντίνα.

Την ίδια ώρα, η έξαρση του Covid-19 εν γένει στο Λίβερπουλ συνεχίζεται, με 1.284 νέα κρούσματα και 55 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο.

Liverpool FC’s training academy has been hit by a COVID-19 outbreak. Coaches and staff are self-isolating after testing positive for the virus late last week. Around 10 members of staff are affected, although they are not thought to be seriously unwell. #awlfc [liverpool echo] pic.twitter.com/Wol8DlQenq

