Αποχαιρέτησε έπειτα από 70 χρόνια το θρυλικό “Melwood” και την Τρίτη πέρασε για πρώτη φορά τις πύλες του νέου προπονητικού κέντρου της. Η Λίβερπουλ πλέον θα έχει για βάση της το υπερσύγχρονο “ΑΧΑ Training Centre” και εκεί θα μπορεί να καμαρώνει για κάτι φανταστικό: το Champions Wall που δείχνει υπέροχο για την ομάδα και τους οπαδούς της.

Liverpool's new Champions Wall is now the real deal pic.twitter.com/fYd2D4fcZK

