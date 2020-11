Εκτός κινδύνου ο Σμάιχελ αλλά παραμένει αμφίβολος με την Λίβερπουλ

Την ώρα που οι δύο ποδοσφαιριστές διεκδικούσαν την μπάλα, ο Κάσπερ Σμάιχελ χτύπησε στο πόδι του Γκούντμουντσον και έπεσε με το πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο παραμένοντας εκεί ακίνητος και με τα μάτια του κλειστά. ​

Ο πορτιέρε της Λέστερ, εξετάστηκε στο τέλος του αγώνα από τον ομοσπονδιακό γιατρό και όπως διαγνώστηκε, επρόκειτο για μια απλή πληγή. Αυτό σημαίνει πως θα είναι ξανά διαθέσιμός για τις επερχόμενες υποχρεώσεις του.

Ωστόσο, στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ το πιθανότερο είναι να προτιμηθεί να κάτσει στον πάγκο και να προφυλαχθεί από τον Μπρένταν Ρότζερς.

Schmeichel substituted at half-time for Denmark. Took a heavy knock to the head in the first half. #LCFC pic.twitter.com/OrbUjBIsiA

— Jordan Blackwell (@JrdnBlackwell) November 15, 2020