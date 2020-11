Ο Φερνάντες θα άφηνε την κόρη του να νικήσει στο «UNO», αν δεν του έριχνε τόσα «+4» (pic)

Αν έχεις παίξει «UNO», ξέρεις ότι ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα είναι το να σου ρίχνουν κάρτες «+4» και να πρέπει να μαζέψεις όλη την... τράπουλα πάνω σου. Για κάποιους, μάλιστα, όπως ο Μπρούνο Φερνάντες, δεν αποτελεί εξαίρεση ούτε καν όταν παίζεις αντίπαλος με την ίδια την κορούλα σου.

Ο Πορτογάλος χαφ προσπαθεί να κάνει το καθήκον του ως καλός μπαμπάς, να αφήνει δηλαδή τη μικρή του να κερδίζει πότε-πότε, όμως, στη θέα των δύο απανωτών «+4» δεν άντεξε και το πήρε πατριωτικά, δίχως να δείξει... έλεος.

«Έπαιζα Uno με τη μικρή μου κόρη και ξέρεις, κάποιες φορές πρέπει να τους αφήνεις να κερδίζουν. Παίζουμε λοιπόν, την παρτίδα και ρίχνει δύο "+4" στη σειρά. Και μετά εγώ ξεφορτώθηκα όλες τις κάρτες μου, μπαμ μπαμ μπαμ και νίκησα. Είχα ανάγκη να νικήσω, ήμουν τόσο εκνευρισμένος που μου έριξε δύο "+4". Με έκανε να σηκώσω όλη την τράπουλα. Η γυναίκα μου με κοιτούσε εκείνη την ώρα και μου είπε "Δεν θα αλλάξεις ποτέ"», αφηγήθηκε με περίσσεια χιούμορ ο Φερνάντες στο podcast της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Bruno Fernandes beats her 3-year-old daughter at Uno

"Always [I've had a competitive personality].Always. I hate losing. In everything," he said.

