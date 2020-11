Η Λίβερπουλ του «σήμερα», μπαίνει σε κάψουλα που θα ανοιχτεί το 2070! (vid)

Η μετακόμιση από το... μουσείο του «Μέλγουντ» στο προπονητικό κέντρο του Kirkby σήμανε και την παράδοση της σκυτάλης από το παρελθόν σε μια νέα εποχή για τη Λίβερπουλ. Με αυτή την αφορμή, οι άνθρωποι του κλαμπ αποφάσισαν να σηματοδοτήσουν την ιστορική κίνηση, φτιάχνοντας γέφυρα επικοινωνίας με τις μελλοντικές γενιές του συλλόγου.

Σε πέντε δεκαετίες από σήμερα, το έτος 2070, η διοίκηση, τα μέλη και οι φίλαθλοι των Reds θα ανοίξουν την χρονοκάψουλα που επιμελείται το τωρινό δυναμικό του συλλόγου για να συνδέσει την εγκατάσταση στο νέο προπονητικό κέντρο και θα βρουν μέσα της συλλεκτικά αντικείμενα αξίας, φανέλες, κειμήλια από την ανδρικήκαι τη γυναικεία ομάδα, αλλά και την Ακαδημία, ανάμεσα στα οποία, μάλιστα και τα γυαλιά του Γιούργκεν Κλοπ!

A special time capsule will be installed next week at the @AXA Training Centre, to mark the opening of the facility and celebrate a new chapter in our history... #YNWA pic.twitter.com/QYkpLjuOMl

— Liverpool FC (@LFC) November 14, 2020