Premier League: Βραβεία για τα γκολ του Σον και το «τρένο» της Γουλβς (vids)

Ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός των «σπιρουνιών» με τέσσερα γκολ και δυο ασίστ σε τρεις αναμετρήσεις πρωταθλήματος, έχοντας πάρει από το χέρι την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων για τον περασμένο μήνα.

Στην αντίπερα όχθη, ο Νούνο Σάντο ήταν ο κορυφαίος κόουτς όλων στην Premier, με τη Γουλβς να φτάνει σε τρεις νίκες και μια ισοπαλία και μάλιστα με ένα γκολ παθητικό μέσα στον Οκτώβριο!

Son Heung-min is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for October!#PLAwards | @SpursOfficial pic.twitter.com/58vqQKF2Z2

— Premier League (@premierleague) November 13, 2020