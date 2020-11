Τρόι Ντίνι: «Η Γουλβς ταιριάζει στον Κριστιάνο Ρονάλντο» (vid)

Εάν τελικά η Γιουβέντους προχωρήσει στην πώληση του Ρονάλντο, ο Τρόι Ντίνι θεωρεί ότι ο 35χρονος επιθετικός θα μπορούσε να επιλέξει την Γουβλς καθώς η πορτογαλική παροικία που υπάρχει στους «Λύκους» μπορεί να επηρεάσει την απόφασή του.

«Θα έβλεπα πως η Γουλβς θα μπορούσε να είναι η επόμενη ομάδα του Ρονάλντο λόγω των πολλών Πορτογάλων που υπάρχουν στον σύλλογο. Ο Ρονάλντο είναι ο παίκτης τον οποίο χρειάζεται η Γουλβς. Ωστόσο σε περίπτωση που επιστρέψει στην Γιουνάιτεντ, δεν θα είναι ο ίδιος που ήταν τότε. Σίγουρα θα σκοράρει και πάλι αλλά θα μπορεί να έχει στο τέλος 30 γκολ, όπως είχε παλαιότερα με την Γιουνάιτεντ; Βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο; Μεγαλώνει αλλά αυτό δεν φαίνεται να τον επιβραδύνει στο ποδόσφαιρο. Σωματικά είναι ένα θηρίο», ήταν τα λόγια του Τρόι Ντίνι.

Η Γουλβς διαθέτει στο ρόστερ της εννέα Πορτογάλους παίκτες, όπως και τον προπονητή Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι και ο μάνατζερ του CR7, Ζόρζε Μέντες, κατάγεται επίσης από την Πορτογαλία. Ωστόσο, το μπάτζετ των «Λύκων» δεν είναι τόσο μεγάλο προκειμένου να αντέξει τις απαιτήσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο.

