Ο Μαγκουάιρ φέτος έχει περισσότερα σουτ από τους Ομπαμεγιάνγκ και Λακαζέτ

Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και Αλεξάντρ Λακαζέτ δεν έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν. Ο Γκαμπονέζος φορ πρόσφατα μάλιστα πραγματοποίησε ένα από τα χειρότερα του παιχνίδια στην καριέρα του, καταγράφοντας μηδέν (!) σουτ κόντρα στην Άστον Βίλα.

Από την άλλη, ο 29χρονος Γάλλος επιθετικός σε αυτές τις εννέα αναμετρήσεις που έχει αγωνιστεί με την Άρσεναλ τη φετινή σεζόν, έχει βρει δίχτυα μόλις τρεις φορές. Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονται και στην καλύτερη φόρμα και τα νούμερα το αποδεικνύουν.

Το αξιοσημείωτο όμως της όλης υπόθεσης είναι πως τόσο ο Ομπαμεγιάνγκ όσο και ο Λακαζέτ έχουν λιγότερα σουτ από τον κεντρικό αμυντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ. Ο Αγγλος στόπερ έχει 1 γκολ σε 10 ματς αλλά έχει περισσότερα σουτ σε αντίπαλη εστία (11) συγκριτικά με το επιθετικό δίδυμο της Άρσεναλ.

Ενα πρόβλημα το οποίο καλείται να επιλύσει ο Μικέλ Αρτέτα και να δώσει ξανά... φόρα στα δύο βαριά πυροβολικά των «κανονιέρηδων».

Shots At Goal This Season

Alexandre Lacazette: 9

Pierre-Emerick Aubameyang: 10

Harry Maguire: 11

If I was a Arsenal fan I would be very worried about this stat.

