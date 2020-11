Υπήρξε ο πυρήνας της Κόκκινης οικογένειας του Μέρσεϊσαϊντ για 70 ολόκληρα χρόνια. Η πένα με την οποία η Λίβερπουλ έγραψε το μεγαλύτερο και πιο ένδοξο κομμάτι της ιστορίας της, ήταν βουτηγμένη στο μελάνι του «Μέλγουντ». Το προπονητικό κέντρο-μνημείο των Reds, το οποίο ήρθε στα χέρια του συλλόγου το 1950 από το Κολλέγιο του SFX, παραδόθηκε επίσημα στον νέο του ιδιοκτήτη, την εταιρεία Torus, καθώς οι παίκτες και το προσωπικό των πρωταθλητών Αγγλίας μετακομίζουν στα μέχρι πρότινος γήπεδα της Ακαδημίας στο Kirkby, εκεί που θα στεγαστεί το νέο υπερσύγχρονο «AXA Training Centre».

Έπειτα από επτά δεκαετίες, αναρίθμητες εμπειρίες και δεκάδες εμβληματικές ή μυθικές προσωπικότητες, άσημες και διάσημες, ο σύλλογος είπε το οριστικό «αντίο» , με ένα tribute βίντεο που καλύπτει όλη την ιστορία του ιστορικού αθλητικού κέντρου και με αφηγητές μεταξύ άλλων τους Γιούργκεν Κλοπ, Στίβεν Τζέραρντ και Τζόρνταν Χέντερσον.

Δείτε το:

Integral to our story for 70 years...

This was Melwood... and we'll never forget it pic.twitter.com/3Xd93jQidA

— Liverpool FC (@LFC) November 10, 2020