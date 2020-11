Κιν: «Μόνο ο Θεός ξέρει τι νούμερο σορτσάκι φοράει ο Αγουέρο» (vid)

Ο Αργεντινός φορ έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του κι έχει επιστρέψει στις προπονήσεις με την Μάντσεστερ Σίτι. Στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ δεν ήταν ακόμα έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του, ωστόσο το προσεχές διάστημα θα βρίσκεται κανονικά στα πλάνα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Σχολιάζοντας τη φυσική κατάσταση του Αργεντινού επιθετικού, ο Ρόι Κιν υποστήριξε πως ο Αγουέρο έχει επιστρέψει, με παραπανίσια κιλά.

«Το θέμα μου με τον Αγουέρο είναι ότι έμοιαζε υπέρβαρος όταν επέστρεψε. Μόνο ο Θεός ξέρει τι νούμερο σορτσάκι φοράει, αλλά έμοιαζε βαρύς. Πολλές φορές μπορείς να είσαι εκτός λόγω τραυματισμού και να έχεις πρόβλημα στο τρέξιμο. Κανονικά, οι παίκτες χρειάζονται δύο με τρεις εβδομάδες για να επανακτήσουν την ταχύτητά τους. Ανησύχησα όταν επέτρεψε γιατί έμοιαζε πραγματικά υπέρβαρος. Είναι δύσκολο να ακολουθήσεις, απλά πρέπει να προσπαθήσεις να μην πάρεις κιλά», τόνισε χαρακτηριστικά στο Sky Sports.

"When Aguero came back from his last injury, he looked like he was carrying a bit of weight, I'd like to know what he's doing in his recovery because he doesn't come back like a lean fighting machine "

