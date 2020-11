Premier League: Ο μεγαλύτερος μ.ο πέναλτι στην ιστορία! (pic)

Πολλά πέναλτι έχουμε δει φέτος στην Premier League. Mέχρι στιγμής έχουν σφυριχτεί 41 σε 78 ματς. Αυτό σημαίνει πως σφυρίζεται 0.53 ανά παιχνίδι.

Φυσικά αυτό είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό ανά παιχνίδι στην ιστορία. Το VAR παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό το στατιστικό.

0.53 – There have been 41 penalties awarded across 78 @Premierleague games in 2020-21, averaging 0.53 per game – the highest single season ratio in the competition’s history. Drama pic.twitter.com/WU1bSp1AsI

— OptaJoe (@OptaJoe) November 9, 2020