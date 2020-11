Αφαντος ο Ομπαμεγιάνκ: Δεν έκανε ούτε ένα σουτ κόντρα στην Άστον Βίλα (pic)

Οι «κανονιέρηδες» γνώρισαν την βαριά ήττα με 3-0 από την Άστον Βίλα, με την εμφάνιση της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα να είναι τραγική. Και αυτό αποδεικνύεται άλλωστε κι από την απόδοση του κορυφαίου επιθετικού της, Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

Ο Γκαμπονέζος φορ, δεν κατάφερε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα να κάνει ένα σουτ. Αυτή μάλιστα ήταν και η πρώτη φορά για τον Ομπαμεγιάνγκ σε εντός έδρας αγώνα με την φανέλα της Άρσεναλ, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως δεν βρίσκεται και στη καλύτερη φόρμα.

0 - This was the first time Pierre-Emerick Aubameyang has played 90 minutes in a Premier League home game without attempting a shot - indeed, Aubameyang was one of only three outfield players who didn't record an attempt for Arsenal in this game. Vanished. pic.twitter.com/QxTXTAYdQb

— OptaJoe (@OptaJoe) November 8, 2020