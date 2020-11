Άρσεναλ: Γύρισε στη σεζόν 1998-1999 με μόλις 9 γκολ σε 8 ματς (pic)

H Άρσεναλ γνώρισε βαρά ήττα από την Άστον Βίλα με 3-0.

Στα πρώτα 8 ματς της σεζόν στην Premier League η ομάδα του Αρτέτα έχει σημειώσει μόλις 9 τέρματα.

Αυτά είναι τα λιγότερα τέρματα που έχει πετύχει η ομάδα του Λονδίνου σ' αυτόν τον αριθμό αγώνων και μ΄ αυτόν τον τρόπο γύρισε πίσω στη σεζόν 1998-1999 όταν και τότε σε 8 ματς είχε σημειώσει και πάλι 9 γκολ!

9 - Arsenal have scored just nine goals in eight Premier League games this season; their fewest at this stage of a league campaign since 1998-99 (also nine). Impotent. pic.twitter.com/G4BZYqajgV

— OptaJoe (@OptaJoe) November 8, 2020