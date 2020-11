Ρόι Κιν για Γουόκερ: «Είναι 30 χρονών, διεθνής και είναι... αυτοκινητιστικό δυστύχημα, είναι ηλίθιος»»

Ηταν ο παίκτης που έκανε το πέναλτι στον Μανέ και έδωσε την ευκαιρία στον Σαλάχ να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα. Ήταν κι ο παίκτης που... μπήκε στο στόμα του Ρόι Κιν. Κι αν μπεις εκεί δύσκολα γλιτώνεις.

Ο Ιρλανδός μίλησε με σκληρά λόγια στο Sky Sports για τον Κάιλ Γουόκερ λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Μανέ ήταν κόντρα σ' έναν ηλίθιο. Ο κόσμος πιστεύει ότι ο Κάιλ Γουόκερ παίζει καλά. Δεν το πιστεύω, συνεχίζει να κάνει λάθη. Είναι 30 ετών, διεθνής και είναι ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα».

Ωστόσο, ο Κιν δεν σταμάτησε εκεί, λέγοντας:

«Στοιχημάτισε στον Μανέ, έπρεπε να περιμένει. Ήταν μια τρελή άμυνα, το πόδι του κρέμεται, ήξερε ότι θα κάνει πέναλτι.

Τον έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που... το έχει στο ντουλάπι του, παίρνει ηλίθιες αποφάσεις. Δεν με εξέπληξε, κάνει τα ίδια λάθη και δεν θα μάθει ποτέ».

"I wasn't surprised, some of his defending is shocking. He's doing the same daft things, he'll never learn"

Roy Keane is critical of Kyle Walker for conceding the penalty to Sadio Mane pic.twitter.com/wOTLOwslal

— Football Daily (@footballdaily) November 8, 2020