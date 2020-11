Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ: Οι 11άδες του ντέρμπι, τέσσερις επιθετικούς οι Reds (pics)

Σε λίγο αρχίζει το μεγάλο ντέρμπι και ο Γιούργκεν Κλοπ ξεκινάει με τέσσερις επιθετικούς, καθώς επέλεξε Φιρμίνο, Ζότα σαν δίδυμο κρούσης, αλλά και τους Σαλάχ, Μανέ μέσα...

Εκτός αποστολής έμεινε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος είχε παίξει μεσοβδόμαδα ως αλλαγή κόντρα στην Αταλάντα.

The boys going into battle! ?

XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Gundogan, Rodrigo, De Bruyne (C), Torres, Sterling, Jesus

SUBS | Steffen, Stones, Ake, Zinchenko, Bernardo, Foden, Garcia

@HaysWorldwide

? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/P9JLhGmR8V

— Manchester City (@ManCity) November 8, 2020