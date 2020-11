Το βράδυ του Σαββάτου στην Premier League, με τον Σούτσεκ να έχει σκοράρει στις καθυστερήσεις για τη Γουέστ Χαμ απέναντι στην Φούλαμ, οι «cottagers» κατάφεραν να στήσουν τη μπάλα στην άσπρη βούλα στο 90' + 8', με τον Λούκμαν ν' αναλαμβάνει την εκτέλεση!

Επιλέγοντας το στυλ... αλά Πανένκα, ο Άγγλος επιθετικός τα έκανε μαντάρα για την ομάδα του που υπέστη ακόμα μια ήττα τη φετινή σεζόν...

Πριν από αρκετά χρόνια, στη Νιούκαστλ, ο Ζερμέιν Τζίνας είχε προκαλέσει την... έκρηξη του Μπόμπι Ρόμπσον που βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας, βλέποντας τον παίκτη του να κάνει το μεγάλο λάθος στην προσπάθειά του να σκοράρει με τον ιδιαίτερο τρόπο...

Just YouTubing Panenka misses. Each one amazing... especially when it cuts to the manager

pic.twitter.com/FRYtKXXMTn

— Chris Stark (@Chris_Stark) November 8, 2020