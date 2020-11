Μαγκουάιρ: «Δεν ήταν πέναλτι, εγώ έκανα πρώτος φάουλ στον Πίκφορντ» (vids)

Τα σκληρά μαρκαρίσματα που δέχθηκε ο κεντρικός αμυντικός της Γιουνάιτεντ, στον αγώνα με την Έβερτον, από τους Πίκφορντ και Κιν σχολιάστηκαν έντονα στην Αγγλία.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ο Μαγκουάιρ, προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, εκμεταλλευόμενος του λάθος του γκολκίπερ της Έβερτον. Στην προσπάθεια του όμως να σκοράρει, δέχθηκε κλωτσιές τόσο από τον Πίκφορντ όσο και από τον Κιν.

Μετά από χρήση VAR, το ματς συνεχίστηκε κανονικά καθώς κρίθηκε πως ο Αγγλος στόπερ, δεν δέχθηκε κάποιο αντικανονικό μαρκάρισμα, με τον ίδιο πάντως να συμφωνεί...

«Προσωπικά δε νομίζω πως ήταν πέναλτι. Νομίζω πως εγώ έκανα πρώτος φάουλ στον Πίκφορντ, Εβαλα το χέρι μου στο στήθος του όταν προσπαθούσε να πιάσει την μπάλα και τότε ένιωσα μια επαφή στο γόνατο μου. Θεωρώ πως εγώ έσπρωξα τον Πίκφορντ νωρίτερα. Αν δινόταν πέναλτι θα ήταν μια soft απόφαση», ήταν τα λόγια του σχετικά με την επίμαχη φάση.

I might be going against the grain here but I think this is why Pickford dropped it. Without Maguire’s gentle push he wouldn’t have been at risk of carrying the ball out of play. He’d have landed straight with the ball in his hands. @GKUnion or @stevehendo07 agree? #EVEMUN pic.twitter.com/bFpd4cF9bu

— Peter Clarke (@Stuttgart1988) November 7, 2020