Αυτή τη φορά δεν ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης, όπως είχε γίνει στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ όπου Λίβερπουλ και Έβερτον είχαν αναδειχθεί ισόπαλες σε επεισοδιακό ματς λόγω του τραυματισμού του Φαν Ντάικ και του γκολ του Χέντερσον για το οποίο ουδείς κατάλαβε γιατί ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Ο Όλιβερ ήταν ο VAR της Σαββατιάτικης αναμέτρησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ», εξετάζοντας λανθασμένα τη φάση στην οποία ο Μαγκουάιρ δέχεται κλωτσιές από τους Κιν και Πίκφορντ στο 61ο λεπτό στη μικρή περιοχή, έπειτα από λάθος του πορτιέρε της Έβερτον σε στημένη φάση...

Αν δεν είναι αυτό πέναλτι, τότε τι είναι...

Michael Oliver. The same referee who missed this challenge on Van Dijk, today missed this challenge on Maguire (VAR official today)

He’s said to be the best PL referee... pic.twitter.com/DMqqKkTpX6

— Watch LFC (@Watch_LFC) November 7, 2020