Γουέστ Χαμ-Φόυλαμ: Ο Μπαλμπουένα παρηγόρησε τον Λούκμαν για το χαμένο πέναλτι στο φινάλε (vids)

Η άστοχη εκτέλεση α λα Πανένκα από τον Λούκμαν στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με την Γουέστ Χαμ, στέρησε από τη Φούλαμ να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας. Ο Άγγλος εξτρέμ των «κότατζερς», δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς είχε γίνει καθώς εξαιτίας του η ομάδα του έφυγε με άδεια χέρια από του Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου.

Ο αντίπαλος του και κεντρικός αμυντικός της Γουέστ Χαμ, Φαμπιάν Μπαλμπουένα, αμέσως μετά την εκτέλεση έσπευσε να τον παρηγορήσει, γνωρίζοντας πως όλα τα φώτα εκείνη τη στιγμή ήταν στραμμένα πάνω του, γι' αυτή την κακή εκτέλεση πέναλτι.

IMAGINE DOING THIS TRYING TO GET A POINT IN THE LAST MINUTE OF THE GAME LOOOOOOL pic.twitter.com/XIXXLdCaRv

— Uber West Ham (@UberWestHam) November 7, 2020