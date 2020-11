Η μαγική εμφάνιση του Ζίγιεχ κόντρα στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (vid)

Το συγκρότημα του Φρανκ Λάμπαρντ, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα που παίρνει στο πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά «θύμα» της Τσέλσι έπεσε η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, καθώς γνώρισε την βαριά ήττα με 4-1 από τους «μπλε».

Η Τσέλσι είχε σε μεγάλα κέφια τον Χακίμ Ζίγιεχ, ο οποίος δημιούργησε έξι ευκαιρίες για γκολ και σέρβιρε 2 ασίστ. Ενα από τα καλύτερα highlight της εμφάνισης του, ήταν η απίστευτη ντρίμπλα στον αντίπαλο του, Μπεν Όζμπορν, τον οποίο προσπέρασε με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο 27χρονος Μαροκινός αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον προπονητή του, Φρανκ Λάμπαρντ, και κόντρα στη Σέφιλντ έδωσε την καλύτερη του παράσταση με τη φανέλα της Τσέλσι μέχρι σήμερα.

my man had himself a GAME [via @LSComps] pic.twitter.com/8yt9bgDtt5

— amadí (@amadoit__) November 7, 2020