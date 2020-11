Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στην Τσέλσι στο Λονδίνο.

Η ομάδα του Κρις Γουάιλντερ έχει μόλις έναν βαθμό σε 8 ματς. Αντίστοιχο αρνητικό ρεκόρ είχε κι η Σίτι της σεζόν 1995-96 όταν και υποβιβάστηκε.

Η Σαουθάμπτον τη σεζόν 1998-99 κατάφερε να σωθεί με έναν βαθμό στα πρώτα 8 ματς της σεζόν, όπως κι η Σάντερλαντ τη σεζόν 2013-2014.

Την ίδια μοίρα δεν είχε η Σέφιλντ Γουένσντεϊ τη σεζόν 1990-2000.

