Ζίγιεχ: Κανείς άλλος δεν δημιουργεί όπως αυτός! (pic)

Η Τσέλσι ήταν τρομερή, έκανε την ανατροπή και με τον Ζίγιεχ να... οργιάζει και να μοιράζει διέλυσε με 4-1 την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Ο 27χρονος Μαροκινός δημιούργησε 6 ευκαιρίες για γκολ ενώ μοίρασε και 2 ασίστ!

Κανείς άλλος στην Premier League δεν έχει υπάρξει πιο δημιουργικός σ' ένα μόνο ματς!

6 & 2 - No player has created more chances in a Premier League game this season than Hakim Ziyech did this evening against Sheffield United (6 chances created & 2 assists). Superb. pic.twitter.com/8raugCIYS2

