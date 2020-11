Το συγκινητικό “ευχαριστώ” των οπαδών της Εβερτον προς τον Ράσφορντ για τα παιδιά (pic)

Ολο αυτό που κάνει τον τελευταίο χρόνο ο Μάρκους Ράσφορντ και η εκστρατεία του για να εξασφαλίσει γεύματα για τα φτωχά παιδιά στην Αγγλία, τον έχουν καταστήσει τον πιο ενεργό και ευαίσθητο κοινωνικά ποδοσφαιριστή της Premier League και όχι μόνο. Η μάχη που δίνει για τα παιδάκια ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έτυχε της αναγνώρισης που της αξίζει και στο “Γκούντισον Παρκ”. Εκεί όπου η Εβερτον ανάρτησε στον φωτεινό πίνακα το υπέροχο και συγκινητικό μήνυμα των οπαδών της προς τον Ράσφορντ:

«Σ' ευχαριστούμε που ήσουν εκεί για τα παιδιά μας, όταν χρειάζονταν μια φωνή, εδώ στο Μέρσεϊσαιντ και σε όλη την Αγγλία»!

Εξίσου όμορφη και συγκινητική όμως ήταν και η απάντηση του ίδιου του πρωταγωνιστή, ο οποίος απάντησε με μήνυμα στο “Twitter αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Εβερτον:

«Δεν ξέρω καν τι να πω εκτός από ευχαριστώ. Έμεινα με δέος στο “Μέρσεϊσαϊντ” για το πως έχετε δουλέψει, ώστε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, καθώς και τις συνεισφορές που κάνετε στις τράπεζες τροφίμων για την προστασία των πιο ευάλωτων. Πρέπει όλοι να είστε πολύ περήφανοι για τον εαυτό σας»!

I don’t even really know what to say other than thank you. I’ve stood in awe of Merseyside and how you have worked to tackle this issue head on, and the contributions that you make to the foodbanks to protect the most vulnerable. You should all be very proud of yourselves ? https://t.co/GShcEQdFqD

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) November 7, 2020