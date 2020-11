Επικό tweet της Σαουθάμπτον για την πρωτιά στη βαθμολογία: «Σταματήστε το μέτρημα» (pic)

Οι «Άγιοι» έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τις φετινές τους υποχρεώσεις στην Premier League. Την Παρασκευή (06/11) πήραν τη νίκη με 2-0 επί της Νιουκάστλ στο Σεντ Μέρις και έτσι βρέθηκαν στην πρώτη θέση του αγγλικού πρωταθλήματος, κάτι που είχε να συμβεί από το 1988, 32 χρόνια πριν!

Μετά το τέλος του αγώνα, η Σαουθάμπτον πόσταρε στα social media την βαθμολογία, ζητώντας να σταματήσουν το μέτρημα και να της απονείμουν τον τίτλο της Premier League.

1988 - @SouthamptonFC's 2-0 win over Newcastle has taken them top of the @premierleague table; it's the first time they have topped the top-flight table at the end of a day since September 16th, 1988. Alpine. #SOUNEW pic.twitter.com/D8vOvrs4Su

