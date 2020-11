Πολλά από τα γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ χαρακτηρίζονται από την ακρίβεια με την οποία ο Αιγύπτιος επιθετικός της Λίβερπουλ στέλνει την μπάλα σε σημείο όπου ο αντίπαλος τερματοφύλακας δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

Ο Φαραώ των πρωταθλητών Αγγλίας, όμως, εφαρμόζει αυτή την μαθηματική ακρίβεια και έξω από τα γήπεδα, όπως επιβεβαιώνει και το παρακάτω βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε στα παρασκήνια διαφήμισης γνωστού αναψυκτικού.

Mo Salah’s behind the scenes shoot for his Pepsi advert.

Baller pic.twitter.com/7Lj2s8btoo

— Watch LFC (@Watch_LFC) November 6, 2020