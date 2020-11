Ο κόουτς των «σπιρουνιών» εμφανίστηκε έξαλλος στη συνέντευξη Τύπου όταν δέχθηκε ακόμα μια ερώτηση για τον Κέιν και τον τρόπο που έβαλε το κορμί του για να πέσει πάνω του ο αντίπαλος και να πάρει το πέναλτι στη νίκη (2-1) επί της Μπράιτον στο Λονδίνο.

«Μιλήστε για τη Λίβερπουλ, τη Σίτι, τη Γιουνάιτεντ... Μιλήστε για τους έξυπνους που μόλις νιώσουν ότι ο αντίπαλος αναπνέει πέφτουν στο έδαφος» είπε ο Μουρίνιο!

“Speak about Liverpool, speak about Man City, speak about Man United!”

Jose launches an impassioned defence of Harry Kane and the penalty controversy against Brighton pic.twitter.com/xts7roLEHn

