Ο Μάτιτς δεν φόρεσε την... παπαρούνα και ο κόσμος τον έκραξε (pics)

Η «Remembrance Sunday» είναι η μέρα όπου Βρετανοί τιμούν την μνήμη των στρατιωτών τους στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους αλλά και σε άλλες εμπόλεμες καταστάσεις βρέθηκαν.

Στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, ο Μάτιτς ήρθε από τον πάγκο και οι κάμερες εστίασαν στη φανέλα του, όπου δεν υπήρχε η κόκκινη παπαρούνα. Ο Σέρβος μέσος, είχε εξηγήσει στο παρελθόν τον λόγο για τον οποίο έχει αποφασίσει να μην τη φοράει, μετά την έντονη κριτική που δέχθηκε.

«Αναγνωρίζω γιατί οι άνθρωποι φοράνε παπαρούνες. Σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα του καθενός να το κάνει και έχω συμπάθεια σε αυτούς που έχασαν τους αγαπημένους τους σε μία εμπόλεμη κατάσταση. Αλλά για μένα δυστυχώς είναι μία σκληρή υπενθύμιση του βομβαρδισμού που έζησα όταν ήμουν 12 ετών και ζούσα στο Βρέλο, όταν η χώρα μου διαλύθηκε από τους βομβαρδισμούς το 1999».

Disgusting how Matic comes over here to earn a living but yet refuses to wear a poppy on his shirt!

Shameful for @ManUtd to allow Matic a shirt without a poppy on its chest. He is NOT a conscientious objector to war.. he is against forces which stopped Serbian death squads in the Balkans. #MUNARS #RemembranceDay https://t.co/spCEzBuAmZ

— Edward Asensi (@EdwardAsensi) November 1, 2020