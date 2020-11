Ο Αιγύπτιος χαφ, στο 91ο λεπτό της Κυριακάτικης αναμέτρησης στο Μάντσεστερ άρχισε να τρέχει... σαν παλαβός και να πιέζει ασφυκτικά τους αντιπάλους του προκειμένου ν' απομακρύνει τη μπάλα όσο το δυνατόν περισσότερο από την περιοχή του Λένο.

Έφτασε να αναγκάσει τους παίκτες του Σόλσκιερ να επιστρέψουν στην άμυνά τους κι εκεί ο Λίντελοφ έκανε το λάθος παραχωρώντας το πλάγιο, με την Άρσεναλ να κερδίζει παραπάνω χρόνο!

Πρέσινγκ για σεμινάριο!

