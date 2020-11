Αποθέωσε τον Φίλιπς ο Κλοπ: «Δεν είναι ο Μέσι αλλά ποιος νοιάζεται;» (vids)

Ο 23χρονος αμυντικός πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Premier League και τα πήγε περίφημα. Η εμφάνιση του άλλωστε έπεισε και τον προπονητή του, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα του χάρισε μια τεράστια αγκαλιά.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, κλήθηκε να μιλήσει για το ντεμπούτο του Ναθάνιελ Φίλιπς λέγοντας χαρακτηριστικά πως μπορεί να μην είναι ο Λιονέλ Μέσι, αλλά είναι ανίκητος στον αέρα.

«Είναι ένας λαμπρός και έξυπνος άντρας. Εχει τα πάντα. Δεν είναι ο Μέσι αλλά ποιος νοιάζεται; Είναι ανίκητος στον αέρα. Του αξίζει το βραβείο για την εμφάνιση του. Ήταν απίστευτος στο πρώτο του παιχνίδι. Πριν τη σέντρα τον ρώτησα να έχει άγχος. Μου είπε όχι και εγώ του είπα πως αν ήμουν στη θέση του θα ήμουν αγχωμένος», τόνισε μεταξύ άλλων.

"He deserves the award, especially when Jamie Carragher gives him the award"

Jurgen Klopp on a night to remember for Nat Phillips pic.twitter.com/E54atzbm3E

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) October 31, 2020