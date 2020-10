Μιλιβόγιεβιτς: Η πρώτη κόκκινη κάρτα στο πρωτάθλημα, μετά το 2016 και το Ολυμπιακός-ΑΕΚ (pic)

Ο Λούκα Μιλιβόγιεβιτς στα τελευταία δύο ματς της Κρίσταλ Πάλας έχει ανακτήσει τη θέση του στην αρχική 11άδα.

Στο ματς με τη Γουλβς του Ποντένσε, όπου οι «λύκοι» επικράτησαν 2-0, ο Σέρβος άλλοτε μέσος του Ολυμπιακού αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα.

Αυτό συνέβη για πρώτη φορά, για αγώνα πρωταθλήματος, ύστερα από 145 ματς και το 2016, όταν είχε πάρει το δρόμο για τα αποδυτήρια στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ. Τότε οι Πειραιώτες έχασαν 1-0, με το Σέρβο να τιμωρείται με δεύτερη κίτρινη για χέρι στο 76'.

Η πρώτη κόκκινη που πήρε από τότε ήταν στο ματς για το FA Cup με την Ντέρμπι.

