Η τρομοκρατική ενέργεια στη Γαλλία έχει προκαλέσει... πόλεμο μεταξύ δύο κόσμων.

Ο Μεζούτ Οζίλ πήρε θέση λέγοντας πως η δολοφονία αθώων ανθρώπων δεν έχει καμία θέση στο Ισλάμ!

Το μήνυμα του άσου της Άρσεναλ:

Terrorism has no place in Islam pic.twitter.com/Vclh5VVSwl

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 30, 2020