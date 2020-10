Ο Φιρμίνο μαθαίνει στον Σαλάχ πως να κάνει no look πάσα (vid)

Είναι γνωστό ότι ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Λίβερπουλ, λατρεύει τα εντυπωσιακά και no look γκολ. Μπορεί τη φετινή σεζόν να μην το έχει επιχειρήσει ακόμα, ωστόσο κανείς δεν έχει ξεχάσει τα όσα τέρματα έχει πετύχει με αυτόν τον τρόπο στο παρελθόν.

Ο Φιρμίνο μάλιστα έχει βάλει στο... τρυπάκι και τον Σαλάχ, με τον οποίο προπονείται, ώστε να καταφέρει και ο Αιγύπτιος άσος των «Reds» να πετύχει ένα γκολ με αυτόν τον τρόπο.

Practise makes perfect...

Roberto Firmino and Mo Salah working on their no-look passes pic.twitter.com/QkCa2omw0A

— Football on BT Sport (@btsportfootball) October 27, 2020