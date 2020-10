Ντομπελέ: «Δεν με ενόχλησε η κριτική που μου άσκησε ο Μουρίνιο» (vid)

Πέρυσι το καλοκαίρι, η Τότεναμ δαπάνησε το ποσό των 54 εκατ. λιρών για να κάνει δικό της τον Τανγκί Ντομπελέ από τη Λυών. Ωστόσο, η πρώτη του χρονιά με τα «σπιρούνια» δεν ήταν αυτή η οποία περίμεναν να δουν οι οπαδοί της ομάδας.

Ακόμα και ο Ζοσέ Μουρίνιο περίμενε περισσότερα πράγματα από τον Γάλλο μέσο, ο οποίος είχε κριτικάρει την απόδοσή του λέγοντας: «Ελπίζω την επόμενη σεζόν να γίνει φανταστικός, γιατί μέχρι στιγμής δεν αρκεί. Φέτος βέβαια, έχει ξεκινήσει πολύ καλά».

Μετά την πρόσφατη νίκη της Τότεναμ επί της Μπέρλνι, ο Ντομπελέ ήταν ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες της ομάδας, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο απαντήσεις. Πάντως ο ίδιος δήλωσε πως τα λόγια του προπονητή του δεν τον επηρέασαν στη απόδοσή του.

«Τα λόγια του δεν με πλήγωσαν. Επίσης, δεν με παρακίνησαν απαραίτητα. Ήταν απλά κάτι που κατάλαβα και δέχτηκα. Φυσικά δεν είναι κάτι που σου αρέσει να ακούς, αυτές οι λέξεις, αλλά αυτό ήταν πέρσι και κοιτάμε το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Sky Sports.

"Last year I didn't have that so much. This year I do, so it's better for the team and it's better for me"

Tanguy Ndombele speaking about how he's enjoying his playing time this season pic.twitter.com/EBp7r4nNli

