Μουρίνιο: «Δεν θα θεωρήσω ποτέ τους εαυτούς μας διεκδικητές τίτλου» (vid)

Η Τότεναμ, συνεχίζει τις θετικές εμφανίσεις και τα αποτελέσματα και μετά την πρόσφατη νίκη της με 1-0 επί της Μπέρνλι, σκαρφάλωσε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, με 11 βαθμούς και στο -2 από την κορυφή.

Τα Μέσα στην Αγγλία χαρακτηρίζουν τα «σπιρούνια» ως ένα από τα φαβορί κατάκτηση του φετινού τίτλου του πρωταθλήματος. Ωστόσο, ο τεχνικός της ομάδας, Ζοσέ Μουρίνιο φρόντισε να το... ξεκόψει από νωρίς.

«Δεν θα θεωρήσω ποτέ τους εαυτούς μας διεκδικητές του πρωταθλήματος», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του στη συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε για το αν πιστεύει πως η Τότεναμ θα καταφέρει φέτος να φτάσει στην κορυφή και να πανηγυρίσει την κατάκτηση της Premier League.

"I will never consider ourselves title contenders"

Jose Mourinho's response to people saying that Tottenham are in the Premier League title race this season pic.twitter.com/Bgu4l139d1

— Football Daily (@footballdaily) October 27, 2020