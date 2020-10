Άρσεναλ: Δεν μπορεί να δημιουργήσει και... έχει στον «πάγο» τον Οζίλ

Οι «κανονιέρηδες» το βράδυ της Κυριακής υπέστησαν την τρίτη τους ήττα στα τέσσερα τελευταία ματς πρωταθλήματος για φέτος, με τον Βάρντι να κάνει τη διαφορά και να σκοράρει για τη Λέστερ η οποία έφυγε από το Λονδίνο με το υπέρ της 1-0.

Η Άρσεναλ του Αρτέτα, αδυνατεί να παρουσιάσει βελτίωση και ένταση στο δεύτερο ημίχρονο κάθε αναμέτρησης για τη φετινή Premier League και συνολικά έχει φτιάξει μόλις 17 ευκαιρίες για γκολ σε αυτό το δεύτερο 45λεπτο των αγώνων της.

Η αμέσως χειρότερη επίδοση σε αυτό το κομμάτι, είναι της Φούλαμ με μονάχα 11 ευκαιρίες για γκολ και οι «cottagers» έχουν φανερώσει εξ αρχής τη μεγάλη τους αδυναμία να κάνουν κάτι καλό για φέτος στο κορυφαίο πρωτάθλημα...

Arsenal have created just 17 chances in the second half of Premier League games this season, only Fulham (11) have created fewer.

If only they had a creator under contract... https://t.co/Xhyd9MPCGU

— Squawka Football (@Squawka) October 25, 2020