Eβερτον: Πρώτη φορά δύο σερί αποβολές μετά το 2011 (pic)

H Eβερτον τελείωσε το ματς με τη Σαουθάμπτον με 10 παίκτες.

Ο Ντιν αποβλήθηκε στο 72' κι έτσι δεν έμεινε να βοηθήσει την ομάδα του να γλιτώσει την ήττα.

Ο αριστερός μπακ της Εβερτον αποτελεί τη δεύτερη σερί αποβολή για την ομάδα του Αντσελότι μιας και στο προηγούμενο ματς είδε κόκκινη ο Ριτσάρλισον.

Κάτι τέτοιο έχει να συμβεί στην ομάδα του Μέρσισαϊντ για πρώτη φορά μετά το 2011.

2 - Everton have had a man sent off in back-to-back Premier League games for the first time since May 2011 (v West Brom & Chelsea). Bath. #SOUEVE pic.twitter.com/HgPIUaeuN5

— OptaJoe (@OptaJoe) October 25, 2020