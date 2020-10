Αρσεναλ: Αρνητικό ρεκόρ για Ομπαμεγιάνγκ ύστερα από έξι χρόνια (pic)

O Ομπαμεγιάνγκ δεν σκόραρε ούτε κόντρα στη Λέστερ.

Ετσι, ο Γκαμπονέζος επιθετικός δεν έχει βρει δίχτυα στα πρώτα πέντε ματς πρωταθλήματος.

Κάτι τέτοιος έχει να του συμβεί από το 2014, όταν και αγωνιζόταν για την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

5 - Pierre-Emerick Aubameyang has gone five league matches without a goal for the first time since November 2014, while playing for Borussia Dortmund. His Expected Goals total of 0.43 ranks only 77th in the Premier League this campaign. Struggles. pic.twitter.com/rB6asE3F6C

— OptaJoe (@OptaJoe) October 25, 2020