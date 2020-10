Χιλιάδες οπαδοί της Λίβερπουλ αρνήθηκαν να πληρώσουν 14,95 λίρες για τον αγώνα της Premier League εναντίον της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, αντίθετα δώρισαν το ποσό στην πρωτοποριακή κίνηση «Fans Supporting Foodbanks» του Merseyside. Ετσι, συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 100.000 λίρες στην τράπεζα τροφίμων. Με τους φιλάθλους να μην μπορούν να παρευρεθούν σε αγώνες λόγω της πανδημίας, υπήρξε έντονη αντίδραση όταν ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι πρόσθετοι αγώνες που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα συμφωνία μετάδοσης θα ήταν διαθέσιμες για 14,95 λίρες ανα παιχνίδι.

This is a really bad move by the @premierleague to charge £14.95 for single matches that have been shown free for 6 months !

Gary Neville (@GNev2) October 9, 2020