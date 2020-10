Εβρά: «Η Γιουνάιτεντ δεν χρειάζεται τον Φαν Ντε Μπέεκ, δεν ξέρω γιατί τον απέκτησε» (vid)

Γιουνάιτεντ και Τσέλσι, έμειναν στο μηδέν. Το φετινό μεταγραφικό απόκτημα των «κόκκινων διαβόλων», Ντόνι Φαν Ντε Μπέεκ, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ κι έτσι σε ακόμη ένα παιχνίδι δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Νορβηγό τεχνικό.

Παρά το γεγονός ότι οι φίλοι της Γιουνάιτεντ ήταν έξαλλοι για τη μη χρησιμοποίηση του Ολλανδού μέσου, ο Πατρίς Εβρά ξεκαθάρισε πως η ομάδα δεν τον χρειάζεται.

«Γιατί η Γιουνάινεντ αγόρασε τον Φαν Ντε Μπέεκ. Δεν έχω τίποτα μαζί του αλλά παρακολούθησε πάλι το ματς από τις εξέδρες. Δεν τον χρειαζόμαστε. Κανείς δεν θα το πει αυτό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

"Axel Tuanzebe was putting Neymar & Mbappe in his back pocket, he deserves to play"@Evra is frustrated with Manchester United's selection pic.twitter.com/J4KimbOT1Z

— Football Daily (@footballdaily) October 24, 2020